СПОРТ

«Гонка героев» в Ленобласти: 1500 человек прошли экстремальную трассу в дождь и грязь

18:40 22/02/2020

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В Ленинградской области состоялась зимняя «Гонка героев». Дополнительным препятствием на семикилометровой трассе в этот раз стала грязь. Сколько смельчаков вышли на трассу и сколько дошли до финиша, посчитал корреспондент «МИР 24» Владимир Школьников.

Моросящий дождь и порывистый ветер – погода, которую любой человек назовет неприятной, но для участников гонки это идеальные условия, потому что их девиз «Чем хуже, тем лучше!».

Рвы, горки, лабиринты – привычные препятствия для тех, кто не первый год участвует в «Гонке героев». Но в этот раз проблемой для многих стали новые испытания: рукоходы с кольцами, канатами и вращающимися бочками.

Упал – начинай сначала. Участники обязаны без ошибок пройти каждое препятствие. Максим Смирнов к одному из самых сложных испытаний прибежал в числе первых, но никак не может справиться со скользкой конструкцией. Провалил уже четыре попытки.

«Естественно, я буду его проходить, пока не пройду. Я уже много сил потратил на других испытаниях, стараясь побыстрее их пройти, поэтому сейчас мне сложно. Я быстро начал, форсанул, и сейчас руки забились, поэтому тяжело, не могу зацепиться», – сказал участник «Гонки героев» Максим Смирнов.

Горячие сердца следж-хоккея: как спорт научил детей с инвалидностью не чувствовать себя изгоямиВ финале гонки, после семи километров изнуряющей трассы, участникам предстояло подняться на «Эверест».

Этот «Эверест» ровно в тысячу раз меньше настоящего. 8,848 метра отвесной, скользкой от дождя, стены. Последний рывок, который необходимо сделать участникам гонки. И наконец, финиш. Тех, кто добрался до него через все препятствия, встречают как героев. «Для меня самым сложным в этой гонке был ветер с дождем. Потому что я ожидал снег и мороз. Из препятствий самые сложные были шестигранники, где приходилось прыгать. В принципе, все препятствия были мокрые, поэтому дались непросто», – отметил участник «Гонки героев» Денис Тимаков.

Сегодня погоде, сложной трассе, и прежде всего, самим себе бросили вызов полторы тысячи участников. Следующий забег пройдет в Санкт-Петербурге летом.





владимир школьников