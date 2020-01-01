Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года.

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.

«Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», — цитирует Лущика радио Sputnik.

Он отметил, что тиосульфат натрия используется для лечения алкоголизма — длительное употребление этого вещества под присмотром врачей может полностью отвратить человека от спиртного.

Гомеопат предупредил, что это вещество имеет ряд побочных эффектов. Если превысить дозировку, то гарантированно возникает диарея и тошнота.

Ранее, 30 декабря, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала об основных методах борьбы с похмельем.