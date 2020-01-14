Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 14 января, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Голунова признали потерпевшим по делу, он вызван в СК на допрос 20 января», — цитирует защитника ТАСС.

Голунову нужно прийти к следователю на допрос 20 января, сообщает телеканал «360».

«Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10:00 прийти на допрос в Следственный комитет», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту задержания Голунова по статье о превышении должностных полномочий.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал, сообщает НСН. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки. Также были уволены со службы начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.