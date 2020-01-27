Народная артистка РССФСР Лариса Голубкина отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Актриса рассказала о своём здоровье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Голубкину госпитализировали с высоким давлением. Актриса заверила, что находится дома и хорошо себя чувствует.

«Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз. Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны. Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!» — заявила она.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга