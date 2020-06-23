Исполнителю главных хитов нескольких десятилетий исполнилось 55 лет!

Сегодня, 23 июня, Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. Артист редко общается с прессой и тщательно скрывает личную жизнь. Как утверждает музыкант, он старается дозированно выдавать информацию поклонникам, и не хочет, чтобы за каждым его шагом следили в Сети. Однако в честь дня рождения Валерий дал больше интервью, в котором рассказал о своей карьере, браке с Альбиной Джанабаевой, музыкантах и работе на шоу «Голос. Дети».

По мнению Меладзе, проект для детей больше не актуален, так как об участниках публика забывает сразу же после окончания их выступления в рамках шоу. Лишь небольшое количество детей, которые мечтают о сцене и планируют связать свою жизнь с музыкой, добивается успеха.

«Другое дело, что этот телепроект перестал быть событием. Если победителей первых двух сезонов «Голоса» или яркие номера еще как-то запоминали, то сегодня только после финала могут поговорить об этом пару дней. А на третий день забудут. Мне кажется, я часто угадываю, кто из этих детей станет настоящим музыкантом. Их очень мало. Но это люди, которые чувствуют ритм, гармонию, музыку они живут в ней. И этот проект прекрасный шанс получить опыт, некое экспресс-обучение»

В разговоре с журналистом газеты «АиФ» Меладзе признался, что раньше был против участия маленьких детей в подобных шоу, но сейчас смотрит на это иначе. Сам же он – многодетный папа. С Альбиной Валерий воспитывает двух сыновей, а от прошлого брака у него есть три дочери.

«Своим детям я не желаю попадать в шоу-бизнес. Есть масса профессий, которыми можно с удовольствием заниматься до конца жизни. Если кто-то из детей все-таки захочет заниматься музыкой, конечно, буду всячески помогать. Но буду доходчиво объяснять, что их ждет на этом пути. Музыка благородное занятие, но очень тяжелое»

Фото: @meladzevalerian