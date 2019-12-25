Вице-премьер Ольга Голодец назначена председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ, следует из опубликованного на сайте кабинета министров документа.

Уточняется, что орган образован в целях «обеспечения выработки согласованных решений» по общественно значимым инициативам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России.

Основными задачами Совета заявлены обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, поддержка общественно значимых проектов, а также рассмотрение вопросов господдержки в данной области.

Также в состав правительственного органа вошли министр спорта Павел Колобков, глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и другие.

21 октября Голодец обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопросы развития физкультуры и спорта.

Ольга Голодец занимает пост заместителя председателя правительства РФ с 2012 года. Она курирует работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальной программы в сфере культуры, а также госполитики в области культуры, туризма, развития физкультуры и спорта.