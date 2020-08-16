Холли Берри поделилась видео с пляжа, где она отмечала свой 54-й день рождения.
В ролике актриса в черном купальнике идет по пляжу в замедленной съемке.
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Leo Season in full effect 🐆✨ #BirthdayWeekendVibin
Также она опубликовала в свой день рождения еще один снимок, где она едет на скейтборде в футболке поверх бикини.
«54… Жизнь становится лучше и лучше», — подписала именинница эффектное фото.
Поклонников поразила отличная форма актрисы.
«Этим 20-летним девочкам следует знать свое место! В 54 выглядеть так чертвоски хорошо!» — написали в комментариях.
«Что нужно делать, чтобы так выглядеть?» — поинтересовалась одна из подписчиц.
«Абсолютно сногсшибательно и вдохновляюще!» — восхитились поклонники.