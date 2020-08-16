Холли Берри поделилась видео с пляжа, где она отмечала свой 54-й день рождения.

В ролике актриса в черном купальнике идет по пляжу в замедленной съемке.

View this post on Instagram Leo Season in full effect 🐆✨ #BirthdayWeekendVibin A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Aug 15, 2020 at 11:37am PDT

Также она опубликовала в свой день рождения еще один снимок, где она едет на скейтборде в футболке поверх бикини.

«54… Жизнь становится лучше и лучше», — подписала именинница эффектное фото.

Поклонников поразила отличная форма актрисы.

«Этим 20-летним девочкам следует знать свое место! В 54 выглядеть так чертвоски хорошо!» — написали в комментариях.

«Что нужно делать, чтобы так выглядеть?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Абсолютно сногсшибательно и вдохновляюще!» — восхитились поклонники.