СПОРТ

Голландский клуб «Фейеноорд» захотел арендовать отсидевшего Кокорина

22:30 09/01/2020

Голландский футбольный клуб «Фейеноорд» захотел арендовать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Речь идет о сезоне 2019/2020, передает «Спорт-Экспресс».

Как заявил источник издания, европейский клуб нуждается в усилении перед решающей стадией чемпионата Нидерландов. При этом ФК «Фейеноорд» ранее обратился к московскому «Локомотиву» с предложением по форварду Федору Смолову, но игрок отказался. В свою очередь известно, что главный тренер голландской команды Дик Адвокат, который до этого работал с «Зенитом», готов предоставить Кокорину игровую практику перед Евро-2020.

Кокорин около года отсидел сначала в СИЗО, а потом в колонии, из которой вышел в сентябре прошлого года. Напомним, что он и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. В дальнейшем спортсмены стали фигурантами уголовных дел. В сентябре 2019 года они покинули колонию в Белгородской области. Осенью Кокорин потренировался с основным составом «Зенита». Кокорин не может играть в чемпионате России.



