73-летний нидерландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао по футболу. Соглашение с бывшим наставником сборной России рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

«Это, может быть, и не очевидное решение, но было трудно отказаться. Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь футболистам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», — цитирует Хиддинка foxsports.nl.

Кюрасао — самый большой остров Нидерландских Антил и одноименное самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов. Площадь суши — 444 км², численность населения — 158 986 человек (2014).

Guus Hiddink mag zich per 1 september bondscoach van Curaçao noemen, met @madurohedwiges als adviseur! Lees hier meer ⬇️https://t.co/HGqvS2QeDt — FOX Sports (@FOXSportsnl) August 21, 2020

В качестве главного тренера ПСВ Хиддинк шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза побеждал в Кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов. С мадридским «Реалом» он выиграл Межконтинентальный кубок (1998), с лондонским «Челси» — Кубок Англии (2009). С 2006 по 2010 год он возглавлял сборную России и привел команду к бронзовым медалям Евро-2008.