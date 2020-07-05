В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на домашнем стадионе со счетом 4:1 переиграл «Торино». В составе победителей забитыми мячами отметились Пауло Дибала (3′), Хуан Куадрадо (29′) и Криштиану Роналду (61′).

У «Торино» в компенсированное к первому тайму время отличился с пенальти Андреа Белотти (45+6′) а перед окончанием встречи автоголом отметился Коффи Джиджи (87′).

Для 42-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который после завершения карьеры планирует сесть за школьную парту, этот матч стал 648-м в чемпионатах Италии, он обогнал по этому показателю бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини и стал рекордсменом Серии А.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 год, затем один сезон выступал во французском «Пари Сен-Жермен», а в 2019-м вернулся в туринский клуб.

Буффон — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером. В опросе 2006 года на «Золотой мяч» Буффон занял второе место, уступив только партнеру по сборной и клубу Фабио Каннаваро.

6️⃣4️⃣8️⃣ #648uffon #Record pic.twitter.com/Rlv36VsLL1 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 4, 2020

«Ювентус» (75) одержал седьмую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая римский «Лацио» (68) на семь очков.