Отраслевая система оплаты труда медицинских работников в России должна быть принята в апреле 2020 года, Министерство труда уже внесло в правительство проект поправок в Трудовой кодекс о внедрении такой системы оплаты труда. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Министерстве здравоохранения, представляя нового главу ведомства в четверг, 23 января.

Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд совместно с Минздравом. По словам Голиковой, двигаться к внедрению отраслевой оплаты труда будет нужно уже с конца 2020 года, но только после после принятия проекта.

Вице-премьер также попросила оба министерства «плотно взаимодействовать» по этому вопросу.

На встрече со студентами в Сочи 22 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости задуматься о постепенном внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. «Хотя структура заработной платы в сфере образования отличается от, скажем, медицины, потому что нет ночных дежурств, нет вызова к пациентам, но все равно общие принципы надо внедрять будет, аккуратно, но мы будем это делать», — приводит ТАСС слова российского лидера.

Во время ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря президент сообщил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах медработникам нужно повысить базовую ставку.

На следующий день Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах тем, что оклады устанавливаются на уровне руководителя и на уровне суъбектов, которые не всегда следуют отраслевым рекомендациям по оплате труда.

На встрече с общественностью в Липецкой области 22 января российский лидер призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда в медицине. По его словам, руководители медзаведений не должны получать в 3-5 раз больше врачей, это несправедливо.