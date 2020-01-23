Минздрав России совместно с Минпромторгом готовит новое распоряжение о ввозе в государство следующей партии незарегистрированных лекарств. Об этом заявила в четверг, 23 января, вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с коллективом Минздрава, представляя им нового главу ведомства.

По ее словам, работа по обеспечению препаратами, которые не зарегистрированы в России, «фактически превратилась в текущую». Голикова сказала, что порядок ввоза в нашу страну таких лекарств должны утвердить до 1 марта 2020 года, уточняет ТАСС.

Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января Президент России Владимир Путин призвал больше не допускать перебои в поставках жизненно необходимых и важных лекарств и не относиться к этому халатно.

По его словам, некоторые чиновники относились к поставкам таких препаратов, как к закупке канцтоваров.

Российский лидер потребовал от кабмина безупречно отладить работу по ввозу не зарегистрированных в России лекарств, в том числе иностранных, чтобы они своевременно поступали пациентам.

На совещании с вице-премьерами 13 января занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 млн рублей на закупку за границей лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой отечественное правительство может закупать незарегистрированные в стране лекарства, 28 декабря. Закон вступает в силу с 1 марта.

Документ в том числе определяет механизм назначения цены по госзакупкам на незарегистрированные в России медпрепараты по решению врачебной комиссии. Также закон предусматривает право правительства определять правила, по которым лекарства могут называть взаимозаменяемыми.