В ряде российских регионов имеется лишь ограниченный запас средств индивидуальной защиты, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, в некоторых регионах средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом, хватит не более чем на месяц, а ряд регионов располагает лишь недельным запасом.