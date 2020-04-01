Все новости на карте

Меры социального дистанцирования в виде нерабочих дней необходимо продлить, при принятии решения об этом нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала Голикова.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочими с сохранением зарплаты. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения. Число выздоровевших выросло до 190 человек. Зарегистрировано 24 летальных случая, связанных с коронавирусом.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты