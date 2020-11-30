Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество детей-сирот в России с 2018 года сократилось на 15% и составляет на сегодняшний день около 42 тыс., сообщает ТАСС.

«С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных, сократилось на 15% — с 50 тыс. до 42 тыс. «, — сказала Голикова.

Она добавила, что в 2020 году было выявлено более 30 тыс. таких детей, что на 13% меньше, чем годом ранее. Вице-премьер подчеркнула, что всего в стране в настоящее время проживают около 30 млн детей, но профилактика сиротства остается одним из приоритетов для властей РФ.