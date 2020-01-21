В связи с распространением в Китае нового коронавируса российские власти усилили санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу. Об этом рассказала и.о. вице-премьера Татьяна Голикова.

Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за теми, кто с ними контактировал, а также обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».

Голикова подчеркнула, что российские власти установили взаимодействие с властями Китая и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тактика противодействия вирусу будет корректироваться с учетом информации, поступающей из Китая и ВОЗ, при необходимости будет подключена правительственная комиссия по вопросам химической и биологической безопасности.

Ранее 21 января замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что экспресс-тесты, позволяющие выявить новый коронавирус, будут внедрены примерно в начале февраля.

В этот же день Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения китайского города Ухань, а в случае поездки в КНР соблюдать меры предосторожности для защиты от коронавируса: ходить по улицам в масках, а после пребывания в местах массового скопления людей мыть руки. Также ведомство рекомендовало избегать рынков, где продаются животные и морепродукты, зоопарков и прочих мест, где есть животные. Употреблять следует только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду, говорится в памятке.

Первый случай заболевания новым типом коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в Ухани 31 декабря. По состоянию на 21 января в Китае зарегистрирован 291 случай заражения, в том числе шесть с летальным исходом. Заражению также подверглись 15 врачей, это подтверждает, что заболевание, которое является одним из видов пневмонии, передается воздушно-капельным и контактным путем. Кроме того, зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии и Южной Корее.