Сдавать тест на коронавирусную инфекцию необходимо прежде всего тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также контактировавшим с зараженными. Такую позицию высказала в субботу, 28 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство – тогда придется каждый день подтверждать, для того, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен», – приводит ее слова «Интерфакс».

При отсутствии медицинских показаний такой тест придется в любом случае проводить снова и снова – именно поэтому в нем нет необходимости, подчеркнула Голикова.

Ранее в субботу появилась информация о том, что правительство России рассматривает возможность ограничения передвижений по стране. В кабмине эти данные не подтвердили, но и не опровергли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов. По информации оперативного штаба, четверо пациентов умерли в Москве. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о еще одном умершем.