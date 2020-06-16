Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила во вторник, 16 июня, Министерству труда и социальной защиты совместно с Пенсионным фондом России (ПФР) рассмотреть инициативу о досрочной пенсии женщин со званием «Мать-героиня».

«Минтруд России прошу рассмотреть совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации (инициативу о праве досрочного выхода на пенсию матерям-героиням. — Ред.), о результатах проинформировать депутата Госдумы Елену Строкову и правительство Российской Федерации», — цитирует документ агентство городских новостей «Москва». Срок рассмотрения инициативы — до 3 июля 2020 года.

9 июня депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» уходить досрочно на пенсию и засчитывать уход за детьми в качестве трудового стажа, пишет «Москва 24».

Парламентарий напомнила, что звание «Мать-героиня» получает женщина, родившая 10 и более детей, однако в страховой стаж ей могут быть засчитаны не более шести лет за всех детей.

По мнению парламентария, целесообразней засчитывать матерям-героиням в стаж всё время ухода за детьми, что позволит в итоге получить более 15 лет стажа.