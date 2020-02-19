Идею проездного для аспирантов, позволяющего им бесплатно добраться до защиты или предзащиты диссертации, если диссертационный совет находится в другом городе, поручила проработать заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Соответствующее поручение направлено главам Минобрнауки, Минтранса и Минфина. О результатах министерства должны будут сообщить вице-премьеру и автору инициативы — зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову, пишет 19 февраля «РИА Новости».

Таким образом вице-премьер отреагировала на письмо Чернышова. В нем депутат предложил за счет средств федерального бюджета оплачивать билет в оба конца, действующий на две поездки: на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации.

В декабре правительство внесло в Думу законопроект об обязательной защите диссертации в аспирантуре. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время результатом обучения в аспирантуре является обязательная итоговая аттестация в виде научного доклада и необязательная — в виде защиты диссертации на соискание кандидатской степени. Таким образом, программы учебных заведений больше направлены на освоение материала, а не на научную деятельность.