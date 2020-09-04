Вице-премьер рекомендовала не пугаться колебаний в заболеваемости.

Дальнейшее развитие ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в стране во многом зависит от дисциплины граждан. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с медработниками в ростовской областной детской клинической больнице.

Голикова сообщила, что правительство вместе с главой государства сделают максимум для того, чтобы карантин и массовое закрытие предприятий не пришлось проводить повторно.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Она также указала, что бояться колебаний в статистике заболеваемости не стоит, так как они говорят о работе над обнаружением инфицированных и над профилактикой COVID-19.