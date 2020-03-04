Российские власти собираются ускорить разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Голикова отметила, что сейчас в федеральном научном центре «Вектор», который расположен в Новосибирской области, идет создание вакцины. Работа продвигается сразу по пяти направлениям и 13 вариантам.

«У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

2 марта специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России заявил, что эксперты учреждения ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019, однако она будет доступна для граждан не ранее чем через полтора года.

Позже вирусолог НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов уточнил сроки создания вакцины. Он ожидает, что вакцина будет окончательно разработана уже в конце июня 2020 года.

26 февраля Голикова заявила о том, что российские ученые к настоящему моменту разработали пять прототипов вакцины от коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 60 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.