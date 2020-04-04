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Более десяти млрд рублей выделило правительство России на премии медикам в регионах. Об этом 4 апреля сообщила журналистам в ходе брифинга зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова уточнила, что на премии медицинским работникам правительством было выделено 10,8 млрд рублей.

Предполагается, что дополнительное денежное поощрение сможет получить медицинский персонал в регионах за особые условия труда и нагрузку в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Голиковой, в настоящее время большую часть выявленных случаев заражения в РФ составляют заразившиеся контактным путём от приехавших из-за рубежа граждан.

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