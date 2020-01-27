Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что оснований для закрытия границы с Китаем из-за коронавируса не существует. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 27 января.

«Нет, такой необходимости нет», — ответила Голикова.

Ранее в этот же день премьер-министр России Мишустин провел совещание по контролю за распространением коронавируса. Участники совещания отметили, что к настоящему моменту в России не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

На текущий момент известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию.

По состоянию на 27 января известно о 2835 зараженных коронавирусом. Из них погибли 81, а 57 — вылечились.