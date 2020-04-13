Заболеваемость коронавирусом в регионах России отстает от Москвы и Санкт-Петербурга на 3-4 недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 13 апреля. В связи с этим в регионах необходимо активно готовить коечный фонд.

«В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время именно для этого у регионов есть», — отметила Голикова.

Также, по ее словам, необходимо предпринять жесткие меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Ранее 13 апреля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пик распространения коронавируса в России будет пройден быстрее, если граждане будут соблюдать социальную дистанцию. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, на прошлой неделе наблюдался рост социальных контактов жителей Москвы, а также случаи тяжелой пневмонии у людей, которые не соблюдали режим самоизоляции. Из-за этого власти были вынуждены принять новые меры.

Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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