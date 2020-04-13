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Индекс самоизоляции показывает, что не во всех регионах России граждане соблюдают введенный режим, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24", она заметила, что первый путь борьбы с распространением коронавируса — "это самоизоляция, что на сегодняшний день регионы предпринимают".

«Но вы знаете, что есть такой коэффициент самоизоляции, который мы в последнее время измеряем. И он публикуется. К сожалению, не во всех регионах страны граждане соблюдают эту самую самоизоляцию. И, пользуясь случаем, еще раз хочу призвать всех наших граждан к тому, что в этом залог благоприятного развития ситуации в Российской Федерации, с одной стороны. А с другой стороны, это возможность нашей системы здравоохранения справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят», — сказала Голикова.