Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия имеет полную готовность системы здравоохранения в условиях растущей возможности проникновения коронавируса.

Она отметила, что с учетом того, что растет число возможных путей проникновения на территорию РФ коронавирусной инфекции, внимание регионов обращают на готовность первичного звена здравоохранения к обращению пациентов с определенными симптомами.

«На сегодняшний день мы имеем полную готовность системы здравоохранения под подпись каждого руководителя регионов», — сказала Голикова журналистам.

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