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На данный момент система здравоохранения в России готова к эпидемии коронавируса. Об этом сообщила председатель Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

«В социальных сетях появляется информация о том, что система здравоохранения не готова, что аппаратов искусственной вентиляции недостаточно или их вообще не имеется. И мы сознательно сейчас говорим об этом, потому что у нас на сегодняшний день с учетом той потребности, которая может возникнуть при заболеваниях, медучреждения обеспечены этими медицинскими изделиями», — сказала Голикова.

Она отметила, что в медорганизациях создан необходимый запас препаратов и средств индивидуальной защиты, а медперсонал обучен алгоритму действий при коронавирсуной инфекции.

«Также я бы хотела сказать, что во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, до каждой организации Минздрава РФ доведены рекомендации, алгоритмы действия по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, медицинскую помощь готовы оказать 6 тыс. врачей-инфекционистов и почти 2 тыс. пульмонологов, более 18 тыс. медсестер, фельдшеров, при необходимости предусмотрена возможность привлечения студентов медвузов и колледжей», — добавила Татьяна Голикова.

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