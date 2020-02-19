Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти решили запретить гражданам Китая въезд в Россию, так как число въезжающих из КНР стало увеличиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай отреагировал на запрет на въезд в РФ для китайцев

Как писал «Рамблер», с полуночи 20 февраля власти России временно запретили въезд в страну гражданам Китая, приезжающим на работу, учебу, для туризма или с частными целями. Такие меры приняты для борьбы с распространением коронавируса.

Запрет не коснется транзитных пассажиров, следующих из Китая в другие страны через российские аэропорты, а также людей, въезжающих по деловым и служебным визам.

По словам Голиковой, власти сочли нецелесообразным обеспечивать карантин и постоянное наблюдение за тысячами граждан Китая, которые въезжали, несмотря на введенные ранее ограничения.

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