Паника вокруг распространения новой коронавирусной инфекции является раздутой, поскольку принимаемые меры были бы аналогичными, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, а не заболевания COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а была бы эпидемия гриппа, например, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году», — сказала она.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в России на данный момент зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, ранее выписанных из больницы в Тюмени, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.

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