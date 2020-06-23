Вице-премьер Татьяна Голикова назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.

По словам Голиковой, та зарплата, которая в России считается средней, на самом деле небольшая.

«От региона к региону уровень средних заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Вот 47 тысяч на 12 умножить — это много? Это мало», — пояснила она.

Вице-премьер также отметила, что сейчас «обсуждается много разных подходов» к повышение ставки НДФЛ, однако акцент должен делаться на справедливом распределении.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о планах ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения.

Сообщалось, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15 процентов для россиян, которые зарабатывают более трех миллионов рублей в год.