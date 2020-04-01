Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В работе примут участие 60 добровольцев, рассказала она.

Также вице-премьер рассказала, что ученые разработали тест-систему для выявления антител к новой коронавирусной инфекции в сыворотке крови. Она будет зарегистрирована ориентировочно к 10-15 апреля.

По словам Голиковой, в настоящее время тестирование проходят восемь препаратов для лечения коронавируса. Достоверная информация по ним появится к 10 апреля.

28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохим». Она разработана на основе французского и китайского метода, рассказали в ведомстве.

По данным Worldometer, на 1 апреля в мире зафиксировано 889 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 45 тыс. человек, выздоровели более 188 тыс.

На данный момент в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

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