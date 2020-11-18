Обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России. Об этом 18 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с участием российского лидера Владимира Путина.

Она уточнила, что в 79 регионах ввели запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов в ночное время.

«В 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что в 80 регионах регулярно проводят работы по дезинфекции общественного транспорта, такси и мест общественного пользования.

Путина возмутили тесты на коронавирус

Отметим, по состоянию на 18 ноября в России выявили 1,991 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 985 — за минувшие сутки. Выздоровели 1,5 млн пациентов, скончались — 34 387 человек.