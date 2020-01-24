Вице-премьер Татьяна Голикова допустила сокращение штата Пенсионного фонда за счет цифровизации. Об этом она сказала, представляя сотрудникам фонда его нового руководителя Максима Топилина, который ранее возглавлял Министерство труда.

По словам Голиковой, недавно правительство начало анализ информационных систем фонда, чтобы их оптимизировать и чтобы гражданам было удобно получать услуги ПФР.

«Не все получается, но мы должны это сделать», — отметила вице-премьер.

Она не исключила, что изменения затронут территориальные отделения ПФР, передает «Интерфакс».

Топилин заявил, что ПФР уже подготовил изменения в законы, озвученные в послании президента. В частности, о выдаче материнского капитала на первого и второго ребенка.

Также, по его словам, Пенсионный фонд направит почти 60 млрд рублей на выплаты ветеранам и труженикам тыла.

Президент Путин ранее анонсировал этим людям выплаты по 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

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