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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России развернули 40 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из 95 тысяч запланированных. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что регионы отстают от Москвы и области по заболеваемости коронавирусом на три-четыре недели. Она призвала региональные власти подготовить коечный фонд.

Как сообщал «Рамблер», 13 апреля Путин созвал онлайн-совещание, посвященное развитию ситуации с коронавирусом. Доклад по общероссийской ситуации к совещанию подготовила Голикова, по Москве — мэр Сергей Собянин.

К утру 13 апреля Россия заняла 15-е место в мире по количеству зараженных коронавирусом: за все время в стране выявили 18 328 зараженных, суточный прирост составил 2 558 человек. За прошлые сутки прирост составлял 2 186 человек, за день до этого — 1 667 человека.

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