Рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом организует селекторное совещание с регионами 17 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Завтра в 12:00 рабочая группа Госсовета проведет еще одно мероприятие в виде селекторного совещания с регионами страны, на котором им еще раз будет дополнительно разъяснено, какие возможности они могут использовать, чтобы расширить допуск граждан к тестированию на новый коронавирус», — рассказала Голикова журналистам в понедельник, 16 марта.

Она отметила, что во всех регионах России открыты соответствующие лаборатории с необходимым запасом тест-систем, но до 17 марта субъекты должны предложить расширенный перечень учреждений, на базе которых будет проводиться тестирование населения.

«Лаборатории — это всего лишь та точка, куда свозятся соответствующие анализы, а принимает первичное звено здравоохранения. Все пробы берет первичное звено. Сами лаборатории с населением не контактируют», — пояснила вице-премьер.

Голикова добавила, что предметом обсуждения станут дополнительные возможности, которые могут предоставить субъекты РФ.

Ранее 16 марта вице-премьер сообщила о наличии трех тест-систем для диагностики коронавируса в России и ведущихся разработках четвертой. Голикова отметила, что после регистрации новой тест-системы журналисты будут проинформированы о принципе ее работы. Кроме того, вице-премьер заверила, что в России нет дефицита тест-систем и что само тестирование будет бесплатным.

В России в настоящее время зарегистрировано 93 заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6686 человек.