Минздрав России планирует запустить пилотные проекты по лекарственному страхованию. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Отмечается, что для этого ведомство подготовило законопроект о едином регистре получателей льготных лекарств.

«Мы пытаемся ввести электронный сертификат для получения технических средств реабилитации, очень долго отрабатывали этот механизм, когда человек может приобрести самостоятельно, а государство ему выдает на конкретную сумму денег этот сертификат», — сообщила Голикова.

Она добавила, что уже в 2020 году в некоторых регионах заработает пилотный проект по лекарственному страхованию, при котором государство будет компенсировать покупку медикаментов.

22 сентября сообщалось, что Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике. Сейчас лекарства выдают бесплатно только различным категориям льготников: детям до трех лет, больным некоторыми заболеваниями и инвалидам. Благодаря предложениям Минздрава препараты смогут получать и остальные нуждающиеся в длительном лечении граждане.