В последнее время супруга Александра Задойнова старается влезть в любой конфликт и высказать своё негативное мнение по многим участникам. Постоянно она призывает мужа отстаивать место своей пары на проекте и разбираться с недругами. У Саши пока не получается одновременно справляться с Безусом, Яббаровым и другими, поэтому Ксюша решила найти слабое звено на проекте в числе «спасателей любви». Им стала Анастасия Голд, которая, по мнению Ксении, не имеет собственного мнения, прячется за спиной Ильи и во всём поддакивает ему.



В эфире «Спаси свою любовь» от 22 сентября 2020 года Задойнова сказала, что в Анастасии ей неприятно всё, в том числе и «бантики» на ногах. Ксения на семейном совете рассказала, что верит слухам в интернете, которые утверждают, будто Голд танцевала и работала в одной ростовской бане.



Анастасия в ответ сказала, что знает про Ксению какие-то нелицеприятные вещи. Если Голд потребуется защищать своё честное имя, то она готова раскрыть некий компромат на Задойнову.