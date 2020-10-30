Результативный удар защитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха по воротам московского «Локомотива» (2:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Киммих стал автором победного мяча в игре 2-го тура группового этапа еврокубка, поразив ворота железнодорожников на 79-й минуте.

На победу в этой номинации также претендовали голы нападающего «Ференцвароша» Токмака Нгуена, форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама и нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты.

Победитель был определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Футболистом недели в Лиге чемпионов стал нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, забивший три мяча в домашнем матче против «РБ Лейпциг». На это звание также претендовали Жоау Феликс («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин (ПСЖ).

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов от России на групповой стадии выступают три команды. К сожалению, все они проиграли во втором туре и забили всего один мяч на троих, а пропустили в общей сложности восемь.

«Локомотив» дома уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» на своем поле — «Челси» (0:4), «Зенит» в гостях — дортмундской «Боруссии» (0:2).