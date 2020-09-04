Шайба российского защитника россиянина Ивана Проворова за пять минут до окончания второго овертайма принес «Филадельфии Флайерз» победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Торонто, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Летчиков».

У победителей, помимо Проворова, шайбы забросили Кевин Хэйес, Джеймс ван Римсдик, Михаэль Раффль и Скотт Лоутон. В составе «Айлендерс» отличились Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Мэтью Барзал. Голкипер «Нью-Йорка» Семен Варламов отразил 26 из 31 броска, а его визави из «Флайерз» Картер Харт сделал 49 сэйвов.

Проворов, на счету которого также результативная передача на Раффля, стал второй звездой матча.

Ivan Provorov with double OT winner and the celly to prove it. #StanleyCup pic.twitter.com/x9kwzsXhJl — NHL (@NHL) September 4, 2020

Счет в противостоянии до четырех побед стал 3-3, причем «Летчики» отыгрались с 1-3 благодаря победам в овертаймах и добились права сыграть 5 сентября седьмой, решающий матч.