Екатеринбургский «Урал» в среду поделил очки с московским «Локомотивом» в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 1:1.

На гол хозяев в исполнении полузащитника Андрея Егорычева (74′) гости за три минуты до окончания основного времени ответили точным ударом форварда Федора Смолова.

На текущий момент московская команда под управлением Марко Николича лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Коллектив Юрия Матвеева с 2 очками располагается на 11-й строчке.

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В другом матче дня московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» — 1:1. В составе хозяев мяч забил Павел Аликин (2′), у гостей отличился Эсекьель Понсе (18′). На 12-й минуте игры форвард столичной команды Джордан Ларссон не сумел реализовать пенальти.

«Спартак» еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ — две ничьи, одна победа. В турнирной таблице клуб занимает шестое место, набрав пять очков. «Уфа» идет на девятой строчке, имея в активе четыре балла.