Деякі жінки припускають, що після проходження лікування вони не зможуть годувати груддю. Це відноситься не до всіх категорій жінок.

Якщо ви пройшли лікування від раку молочної залози на ранній стадії без хіміотерапії та прийому токсичних ліків, то скоріш за все вам дозволено годувати дитину. Якщо ж пацієнтка проходила курс хіміотерапії та вживала токсичні ліки, то необхідно проконсультуватися з лікарем.

Дізнайтеся, коли можна припинити прийом токсичних препаратів, щоб розпочати годування, визначте, скільки часу потрібно вичікувати та коли знову почати приймати ліки.

Цікаво, що в жінок, які годували груддю, ризик рецидиву раку значно менший, ніж в тих, які не годують. Грудне годування дозволяє малюку отримувати корисні мікроелементи та первинний імунітет. Не нехтуйте можливістю укріпити здоров’я своєї дитини.

Ушкодження грудей внаслідок операції або опромінення

Променева терапія може пошкодити молочні залози, внаслідок цього молоко вироблятися не буде, або змінить зовнішній вигляд.

Після операцій, таких як лампектомія, ще залишається можливість вигодовувати, але кількість молока значно скоротиться. Після мастектомії (повного видалення грудей) годування стає неможливим.

Годування однією груддю

Хоча однією груддю годувати складно, але це можливо. Сосок може подразнюватися від частого смоктання, але це можна трохи полегшити, якщо регулярно втирати в нього кілька крапель грудного молока.

Якщо дитина незручно лежить на руках, або на лівій стороні, якщо ви шульга, то ви можете скористатися подушками або допомогою близьких.

Також можна відсмоктувати власне молоко та зберігати його в пляшечках.

Банки грудного молока

Якщо ви не маєте змоги вдосталь нагодувати малюка грудним молоком, то вам на допомогу прийдуть інші жінки, які охоче здають своє молоко в банки крові.

Все молоко ретельно перевіряється на наявність інфекцій, ВІЛ, гепатиту;

Донори не повинні мати жодних шкідливих звичок;

Лікар повинен написати рецепт, щоб ваша дитина змогла без перешкод отримувати молоко з банку;

Також існують мережі обміну молоком. Однак, там немає офіційної системи безпеки, яка могла б ретельно перевіряти кожен зразок. Там ви не можете бути впевнені в якості молока та відсутності хвороботворних мікроорганізмів.

Так, ми розглянули всі можливі методи годування дитини грудним молоком. Якщо ви не впевнені, можете ви годувати груддю, проконсультуйтеся з вашим лікарем. Пам’ятайте, що завжди існує спосіб забезпечити свого малюка корисними речовинами, і для цього не обов’язково вигодовувати самостійно.