К следующему году для них уже возводят новое «жилье».

У гнездящихся в заказниках Приамурья краснокнижных аистов зафиксировали настоящий беби-бум: в каждом гнезде пары растят по четыре-пять птенцов. Об этом сообщается на сайте Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области.

Прогнозы специалистов оправдались, однако птичьим семействам уже не хватает места в больших гнездах, а птенцы еще пока не летают и находятся на полном попечении родителей.

Проблем с пропитанием у многодетных аистиных семей нет. Дождливый июнь обеспечил их хорошей кормовой базой. «В полях стоит вода, и добыть мелкую рыбешку и земноводных птицам не сложно», — сообщается на сайте.

Специалисты отмечают, что всего в заказниках Приамурья насчитывается около 86 гнездящихся пар. Поэтому можно заявлять, что перспективы у этого краснокнижного вида радужные.

«Прошлое лето также было дождливым, из этого и делался прогноз на нынешний сезон. Аисты запоминают, трудно ли им было прокормиться, и уже исходя из этого «планируют» количество птенцов. Если в июле и августе погода не изменится, на будущий год также можно будет предполагать большое количество птенцов», — пояснил замначальника дирекции Андрей Тарасов.

В начале весны количество мест для гнездования казалось специалистам достаточным. С учетом сложившейся ситуации, когда заняты 80% всех мест, и надеждой на то, что в Приамурье в следующем году вернется хотя бы половина птенцов, вопрос жилплощади может обостриться. Поэтому охотоведы решили установить новые опоры для гнезд.