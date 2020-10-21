Американская компания GMC (входит в концерн General Motors) 20 октября официально презентовала электрический пикап, который будет выпускаться под знаменитым брендом Hummer.

Электромобиль получил узнаваемый дизайн с агрессивными бамперами и прямоугольными колесными арками. Также электрический Hummer имеет стальную защиту днища, оснащается внедорожные шинами диаметром 35 или 37 дюймов, тонкими светодиодными фарами и радиаторной решеткой с шестью секциями в духе оригинальных Hummer. При желании крышу машины можно снять, превратив пикап в кабриолет, пишет РБК.

Как и ожидалось, электрический пикап получил три электромотора общей мощностью 1000 лошадиных сил, которые обеспечивают разгон с 0 до 100 километров в час за 3 секунды. Запас хода этой версии составляет 560 километров. Позднее GMC планирует выпустить модификации с тремя моторами мощностью 800 лошадиных сил и с двумя моторами мощностью 634 силы. Запас хода этих версий пикапа составит 480 километров.

В салоне нового Hummer установлена цифровая приборная панель, 13,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Автомобиль оснащен 18 камерами кругового обзора, а также камерами под днищем, которые показывают рельеф, помогая водителю на бездорожье. Электрокар получил адаптивную пневмоподвеску с возможностью увеличения клиренса примерно на 15 сантиметров и систему полуавтоматического управления на трассах Super Cruise. Также в новом Hummer есть «режим краба», в котором пикап может двигаться по диагонали за счет одновременного поворота всех четырех колес, который также повышает маневренность в целом.

Ожидается, что 1000-сильная версия пикапа появится в продаже осенью 2021 года по цене 112,6 тыс. долларов. 800-сильная модификация выйдет на рынок годом позже и будет стоить 100 тыс. долларов. Еще через год GMC начнет продажи двухмоторной версии за 90 тыс. долларов, а в 2024 году ожидается выход базовой версии Hummer стоимостью 80 тыс. долларов.

Напомним, бренд Hummer был создан для производства гражданского внедорожника, созданного на базе военного автомобиля HMMWV. С 1992 по 2006 годы под этим брендом выпускалась модель Hummer H1, с 2002 по 2009 годы — Hummer H2, а с 2005 по 2010 годы — Hummer H3.

Летом 2008 года в связи с ухудшающимся финансовым положением General Motors и сильным падением спроса на продукцию Hummer корпорация приняла решение о продаже марки. Выбор был остановлен на китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co, с которой в июне 2009 года было подписано предварительное соглашение о продаже бренда, однако 24 февраля 2010 года GM заявила о начале процедуры ликвидации подразделения Hummer по причине срыва сделки со стороны китайских регулирующих государственных органов. В мае того же года с конвейера завода General Motors в американском Шривпорте (штат Луизиана) сошел последний внедорожник марки Hummer.

В 2006-2009 годах Hummer H2 и H3 собирали на калининградском предприятии «Автотор». С 2010 года сборка Hummer H1 и H3 ведется на китайском предприятии Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co под названием DongFeng Warrior.

Вероятно, главными конкурентами электрического Hummer на рынке станут пикап Tesla Cybertruck и внедорожники компании Rivian. Пока что эти автомобили также не вышли на рынок.