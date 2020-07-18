Любые потребляемые человеком сахара представляют собой углеводы. Они являются незаменимыми источниками энергии. Без них нормальное функционирование внутренних органов и систем просто невозможно. Глюкоза – один из простых углеводов, уровень которого организм способен регулировать самостоятельно. Но иногда возникают сбои в гормональной системе, что приводит к его переизбытку. В результате возникает такое заболевание как сахарный диабет.

Для контроля сахара в крови существует глюкозотолерантный тест. Это лабораторный метод, активно применяемый при подозрении на эндокринные нарушения.

Основные показания

Обычно на такой анализ направляет эндокринолог или терапевт при наличии подозрения на сахарный диабет. Но возможна и самостоятельная сдача для профилактики эндокринных нарушений. Особенно, если вы входите в группу риска, и имеете:

отягощенную наследственность;

много стрессов или большую физическую нагрузку;

ожирение или есть избыток массы тела;

гипертонию;

принимаете оральные контрацептивы или мочегонные таблетки;

возраст более 50 лет.

Из-за неправильного питания и экологии сахарный диабет значительно помолодел. Часто высокий уровень сахара обнаруживается у детей. Поэтому, если у ребенка имеется лишний вес и у родителей есть проблемы с эндокринной системой, то можно и нужно делать такой тест детям.

Правила сдачи

На уровень глюкозы могут влиять самые разные факторы. Поэтому чтобы получить достоверный результат важно правильно подготовиться.

Сдается кровь только на голодный желудок. С момента приема пищи должно пройти не меньше 10 часов. Не курить за 14 часов до сдачи, а вот алкоголь нельзя употреблять за 3 дня до теста. Питание обычное. Нельзя голодать или сидеть на диете. Важно не испытывать стрессов накануне. Также не проводят анализ после операций, родов и во время менструации.

Ложный результат может возникнуть при проблемах в работе печени или заболеваниях ЖКТ, при которых нарушено всасывание глюкозы.

Для исследования необходима кровь из пальца. Стандартно кровь берут 2 раза – до и после глюкозной нагрузки (употребления продукта с содержанием глюкозы).

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