Коралловый сад, обнаруженный учеными, находится почти в полной темноте на глубине 500 метров и под давлением в 50 раз выше, чем на уровне моря.

Океанологи впервые нашли мягкий «коралловый сад» на глубине 500 метров от поверхности у западных берегов Гренландии, говорится в статье научного журнала Frontiers in Marine Science.

По словам океанолога из Института природных ресурсов Гренландии Мартина Бличера, дно океана у берегов Гренландии почти не изучено, а так обитает более 2 тыс. видов различных организмов.

Полипы в коралловых колониях особенно уязвимы перед изменениями окружающей среды. Они являются индикаторами того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют глобальное потепление и закисление вод. Даже небольшие сдвиги в средней температуре воды отражаются на кораллах. Из-за роста температур и кислотности, например, полипы хуже заглатывают ионы кальция и угольной кислоты, из-за этого скелеты становятся более хрупкими.

Исследователи предполагают, что около 20% коралловых рифов и других колоний полипов могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Помимо климатических изменений им угрожают новые инфекции и паразиты в Тихом и Индийском океанах.

При изучении дна пролива Дэвиса ученые нашли уникальную структуру – мягкий «коралловый сад», которую раньше никогда не видели. Подобные «сады» они встречали только у берегов Исландии. Океанологи предложили ООН присвоить региону в 486 км2 особый защитный статус.