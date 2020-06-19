Певица экранизировала трек, выпущенный во время самоизоляции

34-летняя Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюк’oZa, даже на карантине не прекращает работать и радовать поклонников новыми треками. Так, в апреле певица выпустила танцевальный сингл «Заноза».

Сейчас Глюкоза представила яркий клип на песню, в котором предстала сразу в нескольких откровенных образах. Артистка выбрала сексуальные черные наряды, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру, а также позировала в сверкающем мини-платье в стиле диско и с афро прической.

В видео Наталью можно увидеть в соблазнительном латексном костюме, черном боди с откровенным декольте, а также в белоснежном кроп-топе и длинных брюках с завышенной талией. Таким образом артистка хотела показать, что каждая женщина примеряет на себя разные роли в отношениях с мужчинами.

«Женщина может быть дерзкой и сексуальной, местами воинственной в своих взглядах и поступках, но в то же время нежной, мягкой, игривой и легкомысленной»

Фото: @glukozamusic