Изменение климата приводит к беби-буму.

Японские ученые выяснили, что таяние льда, вызванное глобальным потеплением, делает пингвинов Адели в Антарктиде более счастливыми и может стать причиной беби-бума у этого вида животных, пишет Science Advances.

В последние десятилетия в Антарктиде неуклонно увеличивается объем замерзшей морской воды, в то время как на ее полярном близнеце — Арктике он уменьшается. Однако ученые заявляют, что такая тенденция может продлиться недолго и в Антарктиде тоже будет происходить смена климата, сопровождаемая таянием льдов. Не все последствия таких изменений отрицательны. Положительно они будут влиять на пингвинов Адели — самый распространенный вид пингвинов на континенте.

Ранее ученым уже удалось заметить такую тенденцию: когда морского льда меньше, у пингвинов Адели увеличивается популяция. И наоборот: когда морского льда много, этот вид страдает от массовых неудач в размножении. Исследователи отмечают, что это лишь устанавливает корреляцию между двумя событиями, но не объясняет, почему именно так происходит. Однако теперь недостающая информация найдена.

«Оказывается, эти пингвины счастливее, когда объем морского льда вокруг меньше. Это может показаться нелогичным, но основной механизм на самом деле довольно прост», — сказал ведущий исследователь Национального института полярных исследований в Татикаве Юки Ватанабэ.

Когда морского льда мало, они могут нырять куда угодно и даже входить в воду прямо рядом со своим гнездом. Это уменьшает энергозатраты и расширяет диапазон их поиска. И самое главное — это уменьшает конкуренцию за еду с другими пингвинами и позволяет ловить больше криля, который является основой рациона пингвинов Адели. Кроме того, большее количество солнечного света приводит к цветению планктона. Им питается криль, а значит, добыча Адели будет намного сочнее и питательнее.

В сезоны с большим количеством льда пингвины вынуждены преодолевать длинный путь, прежде чем найти открытую воду и поохотиться. Нередко им приходится останавливаться и отдыхать во время изнурительного путешествия.

Эти выводы японские ученые сделали на основе наблюдений за 175 пингвинами в течение четырех сезонов размножения. В это время условия морского льда были различными. за животными следили при помощи GPS-устройств, акселерометров (измеряет ускорение) и камер.