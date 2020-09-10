Центральный банк (ЦБ) России может объяснить девальвацию рубля приближением планеты Нибиру. Об этом экономист Александр Дудчак заявил Nation News.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года. Вчера Дудчак назвал причиной этого политику Центробанка. По его словам, регулятор позволяет валюте дешеветь, поскольку объемы золотовалютных резервов России в три раза превышают денежную базу и могут удовлетворить любой спрос на валюту у населения.

Экономист высказал мнение, что политика ЦБ ликвидирует стимулы для граждан хранить сбережения на рублевых депозитах, а для девальвации рубля нет объективной необходимости, ее нельзя оправдать, но можно объяснить.

«Можно объяснить ожиданием новых санкций, угрозами «Северному потоку — 2», ценами на нефть, приближением планеты Нибиру, глобальным потеплением», — привел он примеры.

На прошлой неделе экономист Денис Ракша заявил, что россияне забирают деньги из банков, потому что доходность депозитов практически обнулилась, а эксперты пугают адскими муками вроде дефолта и девальвации.