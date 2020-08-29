Глеб Жемчугов вышел на связь из крымского реабилитационного центра, в котором он проходит лечение от зависимости.

Более 10 лет я нахожусь в активном употреблении алкоголя и наркотиков. Это отобразилось на моей жизни, разрушило её, поэтому на протяжении 9 месяцев я нахожусь в реабилитационном центре в Крыму. Всеми силами и методами я пытаюсь восстановить свою жизнь. Вырос я в хорошей семье, всегда стремился покорить Москву, стать популярным, и в какой-то момент я начал прожигать свою жизнь… Принёс много боли себе и своим родным. У меня не было примера, что употребление — это плохо. Я смотрел на своих рэп-кумиров и, наверное, подражал их образу жизни: наркотики, алкоголь, девушки. Я не хотел быть успешным человеком, я хотел стать звездой. У меня нет в семье тех, кто мог бы меня поддержать. Дома меня просто не поняли.

Я жалею, что просрал свою жизнь. Я потерял людей, которые были со мной, верили в меня. Я не стал сыном, которым гордится мама. Я нехороший пример для своего сына. Я никем не являюсь в свои 32 года! Я жалею о том, что разрушил семью. Творчество, работа на телевидении, семья — всё разрушено.

Я дошёл до полного дна, запой был недели три уже, я просто был невменяемым. Мой друг Тимур меня отвёз в больницу. Пока я был там, они с мамой посовещались и отправили меня в реабилитационный центр в Крыму. Меня посадили на самолёт и сказали слушать всё, что мне говорят.

Я до сих пор хочу быть известным, популярным человеком. Хочу быть хорошим парнем… Чтобы мама и сын мною гордились.