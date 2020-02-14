В День святого Валентина главы трех российских регионов запустили флешмоб в социальной сети Instagram, где разместили картинки в стиле вкладыша жевательной резинки Love Is.

Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов разместил в своей соцсети вкладыш с изображением женщины с маленьким ребенком, надпись на котором гласит: "Любовь — это заботиться о тех, кому особенно нужна поддержка".

View this post on Instagram #Ямал A post shared by Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da) on Feb 13, 2020 at 11:03pm PST

У президента Татарстана Рустама Минниханова, который также присоединился к флешмобу, есть традиция — практически каждый день в его Instagram появляется фотография с видом на площадь Свободы в Казани из рабочего кабинета в Доме правительства. День святого Валентина не стал исключением. Минниханов разместил стилистическую картинку с видом на площадь Свободы с надписью: «Любовь — это каждое утро быть рядом».

View this post on Instagram Доброе утро! Хәерле иртә! A post shared by Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) on Feb 13, 2020 at 7:31pm PST

К необычной идее присоединился и глава Якутии Айсен Николаев, в соцсети которого размещен вкладыш с иллюстрированной фотографией его вместе с супругой.

«Любовь — это когда твое сердце в надежных руках», — написано на картинке.

Свой пост Николаев украсил признанием в любви.

«Моя дорогая Людмила! День святого Валентина — прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за любовь, которую ты мне даришь. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку и ловить на себе взгляд твоих глаз. Люблю тебя, милая, и готов влюбляться в тебя снова и снова. Поздравляю с Днем святого Валентина!» — подписал картинку глава Якутии.

View this post on Instagram Моя дорогая Людмила! День святого Валентина — прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за любовь, которую ты мне даришь. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку и ловить на себе взгляд твоих глаз. Люблю тебя, милая, и готов влюбляться в тебя снова и снова. Поздравляю с Днем святого Валентина! #деньсвятоговалентина #14февраля #loveis #Якутия #СахаСирэ A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on Feb 13, 2020 at 7:24pm PST

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.

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